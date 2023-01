"Lavori in piazza? Servirebbe altro per un’opera storica"

Gentile lettore, mi pare di ricordare che il Comune fece sapere che i lavori in piazza del Popolo sul lato via San Francesco sarebbero stati i più complessi per vie di condotti e condutture. Ma quando si parla di tempi con la pubblica amministrazione va sempre ricordato che ci muoviamo su due concezioni diverse: quella tolemaica e quella newtoniana e quantistica. E’ un discorso vecchio che la ormai defunta piazzetta Mamiani faceva tutt’uno con piazza del Popolo e che la stessa viuzza che costeggia Sant’Ubaldo un tempo godeva di ben altro stato civile. Primo responsabile di tale stato di cose andato peggiorando fu il vecchio e nobile palazzo già sede del Comune, lesionato dal terremoto del 1930, abbattuto nel 1932 e rifatto negli anni Cinquanta del 1900 come lo vediamo oggi. Ma, attenzione, senza aver più l’aria di punto di incontro e snodo del centro cittadino, benché riassuma in sé Teatro Sperimentale, uffici comunali e Cappella Votiva: tre cose che camminano ciascuna per strade proprie senza possibilità di incontrarsi per intavolare un discorso unitario. Proprio quello potrebbe invece essere una chance da giocare in previsione della Capitale della Cultura: un cubo di luce aperto giorno e notte, dove tutti entrano e escono dalla patria comune.