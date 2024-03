Lavori in via Roma, partenza in salita . Slitta subito la chiusura del cantiere

di Tiziana Petrelli

Qualche disagio nelle ore di punta, con piccoli incolonnamenti, vigili e suoni di clacson dovuti anche alla pioggia che ieri ha complicato un po’ le cose lungo le strade fanesi, soprattutto facendo subito slittare la tabella di marcia del nuovo cantiere aperto in via Roma. Sono infatti partiti ieri mattina i lavori di risanamento dell’acquedotto nel primo tratto di via Roma (dalla rotatoria di Porta Maggiore a quella di Ponte Storto), dove il traffico è stato interdetto nella direzione mare per far posto al cantiere fisso che ha anche ristretto di una corsia il percorso in direzione monte.

Se ne sono subito accorte le attività economiche aperte (ieri era lunedì, molti negozi per questo erano chiusi) ma nessuno di loro si è lamentato della poca affluenza dei clienti. Dicono infatti che Aset si è dimostrata comunque attenta alle loro esigenze: li ha incontrati nei mesi scorsi per trovare insieme le soluzioni migliori con cui affrontare l’intervento e ha lasciato libero il passaggio lungo il marciapiede, rompendo piccoli tratti già richiusi per consentire gli allacci. Aset aveva anche programmato un doppio turno di lavoro (di giorno e di notte) per velocizzare l’intervento. "Purtroppo con la pioggia non si potranno più fare così velocemente - ha spiegato ieri sera il presidente di Aset Spa, Paolo Reginelli -. Avremmo dovuto scavare di notte e posizionare le tubature di giorno. Ma con la terra bagnata è difficile consolidare le pareti…".

Nel tratto compreso tra Porta Maggiore e la rotatoria con via Palazzi e via della Giustizia quindi non si riuscirà a completare l’intervento entro la fine di questa settimana, come era stato invece auspicato. Ci vorrà qualche giorno in più. Quanti di preciso? Dipende dalle condizioni meteo. "Si tratta di lavori non più rimandabili, il cui scopo è rendere la rete idrica cittadina ancora più efficiente e performante - ricorda Reginelli -. Al termine verrà inoltre ripristinato l’intero manto stradale del tratto interessato, con nuovi asfalti che si estenderanno per tutta la larghezza della carreggiata. Si ringraziano i cittadini per la consueta comprensione e collaborazione".