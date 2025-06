Lavori in vista nella sua “Pineta“

Nella lunghissima lista di opere fatte a Urbino da Giancarlo De Carlo, oltre ai collegi, ai due Piani Regolatori (1958-1964 e poi 1989-1994) c’è anche il meno celebrato “Quartiere La Pineta“ (1967-1969) nato come insediamento residenziale che aveva il compito di limitare fisicamente l’espansione di Urbino e costituire la nuova porta della città da nord (si trova infatti dopo l’ospedale e nei pressi della Scuola del Libro “Villa Maria“). In questi giorni prendono l’avvio i lavori di ristrutturazione di questi condomini e l’aspettativa è che anche in questo caso si mantengano in modo rigoroso le caratteristiche della progettazione del grande architetto, in particolare nella tutela delle sue elegantissime fioriere di cemento e nei colori degli infissi.