Lavori: mezzo Foro Boario off limits fino a giugno

Fino al 6 giugno, e si spera non oltre, rimarrà fuori uso mezzo parcheggio del Foro Boario per via dei lavori. Si tratta di una mancanza di posti auto che verosimilmente provocherà non pochi disagi in una delle poche zone centrali ancora adibite alla sosta libera. I cartelli di divieto con rimozione sono comparsi da venerdì, ma il cantiere al Foro Boario non si aprirà prima di metà settimana. Lo fa sapere l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori che lunedì incontrerà i tecnici per definire il cronoprogramma dei lavori. Solo metà del parcheggio sarà inutilizzabile, quella dove sono già stati posizionati cartelli e nastro bianco e rosso, mentre l’altra metà rimarrà nella disponibilità di chi deve recarsi in ospedale o raggiungere il centro. L’importo previsto è di 800mila euro (250mila della Regione, il resto del Comune). Il piazzale sarà asfaltato e saranno ricavati 318 posti gratuiti. Ai disabili saranno riservati 15 parcheggi all’ingresso, sul lato sinistro, in prossimità del cancello, con due posti rosa per le mamme. Dall’altro lato saranno ricavati 45 spazi per moto e scooter.

Per quanto riguarda la sorte degli alberi ne saranno abbattuti 18 (6 dei quali per soluzioni progettuali) sui 120 presenti. Lupus in Fabula con una lettera al sindaco e alle assessore Barbara Brunori e Cora Fattori ha chiesto un adeguamento del progetto per salvaguardare due platani: "Per il primo potrebbe essere ampliato il marciapiede del parcheggio restringendo leggermente la corsia di manovra, per il secondo si potrebbe creare una aiuola permettendo alle auto di circolare intorno all’albero".

an. mar.