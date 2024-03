Lavori, modifiche alla viabilità

Una nota dell’amministrazione comunale di Mondoflo, guidata dal sindaco Nicola Barbieri – informa che "al fine di permettere la prosecuzione del cantiere relativo ai lavori di sistemazione idraulica nel quartiere di Marotta nord, nelle prossime settimane saranno apportate inevitabili modifiche alla viabilità. In particolare verrà interrotto il traffico veicolare all’altezza dell’incrocio tra le vie Corfù, Ferrari e Betti". "Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che queste modifiche arrecheranno e ringraziamo i cittadini per la collaborazione" aggiunge il comunicato.