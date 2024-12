Lavori per fossi e torrenti

Sono partiti nove interventi per sistemare fossi, alvei e torrenti per complessivi 70mila euro. Si inizia al fosso del vallato a Villa Fastiggi. Il Comune proseguirà con il torrente Genica (Muraglia-Montegranaro – nel tratto parallelo a via Genica Lungo da via Sandro Pertini fino a via Lubiana); Fosso della Fabbreccia; Fosso della Badia; Fosso Torcivia (Villa Ceccolini); Fosso della Biscia (Borgo Santa Maria; Torrente Genica (Cimitero Centrale; Fosso Sajano (Muraglia); Fosso della Ranocchia (Cattabrighe).