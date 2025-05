Lavori per la fibra. Danni da riparare in un mese

"Un mese di tempo per completare i ripristini delle strade danneggiate dai lavori della fibra. Poi, mano a mano che vedremo realizzarsi gli interventi, rilasceremo ulteriori autorizzazioni per effettuare nuove messe a terra". È questo il cronoprogramma che Comune di Pesaro e FiberCop avevano concordato ad inizio maggio, durante un incontro tra il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora, i tecnici dell’Amministrazione e i rappresentanti dell’azienda che gestisce l’infrastruttura digitale e titolare dei lavori. Durante questo periodo FiberCop ha concluso diversi interventi di ripristino, con l’obiettivo di completare i restanti entro le prossime due settimane. L’azienda per rispettare le tempistiche, ha informato l’Amministrazione comunale di aver concentrato i ripristini nella settimana che va dal 26 al 30 maggio, così da limitare i possibili disagi alla cittadinanza. Infatti, come ribadito dal sindaco, che nelle scorse settimane aveva deciso di bloccare ulteriori autorizzazioni per gli scavi, il Comune di Pesaro sarà pronto a rilasciarne delle nuove dopo la sistemazione delle strade dissestate a causa dei lavori della fibra.

Ecco il cronoprogramma comunicato da FberCop, con le vie interessate l’inizio e la fine dei lavori:

Dal 26 al 30 maggio: via Palmanova, via Chienti, via Lambro, via Pergola, via Luca della Robbia, via Bramante, via XXIV maggio, via della Fonderia, via Martini, via Raggi, via Lanza, strada della Fabbreccia, via Talevi, via Comandino, viale Trieste, via Flacco, strada Panoramica Adriatica, via Sotto la Rocchetta, via Minghetti.

Così sindaco e assessora: "Parallelamente agli interventi che si realizzeranno, e che monitoreremo grazie ai nostri tecnici, rilasceremo nuove autorizzazioni di messa a terra della fibra, convinti che quanto pattuito e condiviso con l’azienda venga rispettato, altrimenti i permessi verranno di nuovo bloccati".