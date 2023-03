Lavori per la segnaletica Vietato parcheggiare

Novità per quanto riguarda il "Parcheggio De Angelis" in zona Consorzio, tra il Sasso e l’incrocio per Fermignano, di Urbino: da domani fino a giovedì non sarà possibile parcheggiare. L’Amministrazione comunale di Urbino con una nota informa che l’area di sosta conosciuta come "Parcheggio De Angelis", vicino la Croce dei Missionari, sarà oggetto di un intervento di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Per consentire lo svolgimento dei lavori è istituito il divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli dalle 8 di lunedì 13 marzo alle ore 18 di giovedì 16 marzo. "L’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Maurizio Gambini – intende dare nuovo ordine e decoro all’area situata proprio all’ingresso della città. Nei mesi scorsi è stato eseguito un primo intervento di riqualificazione e asfaltatura, ora procederemo con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per regolamentare la sosta, come si addice a una città storica, patrimonio Unesco. Non possiamo più tollerare di mantenere una zona di "parcheggio selvaggio" alle porte del centro storico". Come cambierà il parcheggio.

L’area verrà suddivisa in due parti: una composta da 61 stalli a pagamento; una da 43 stalli liberi con disco orario 180 minuti. Per gli stalli a strisce blu la tariffa sarà di 1 euro all’ora dalle 8 alle 20 (minimo di sosta di 0,50 centesimi), il costo giornaliero dopo le 6 ore sarà di 6 euro. Come per gli altri parcheggi a strisce blu e in struttura della città, è prevista la possibilità di acquistare appositi abbonamenti all’Infopoint di Urbino Servizi a Borgo Mercatale. Il costo annuale sarà di 150 euro mentre semestrale 80 euro e mensile 15 euro.

fra. pier.