Lavori per l’auditorium. Obiettivo: Pesaro 2024

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo auditorium per la musica, cinema e teatro "Giovanni Santi" a Bottega. Attualmente le ditte costruttrici sono intente a realizzare le pareti in cartongesso del palco e della struttura interna, mentre altri operatori sono impegnati nell’allestimento degli impianti elettrici, di condizionamento e idraulici. Inoltre, fanno sapere il sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli e alla Cultura Mirco Calzolari, si sta anche provvedendo all’installazione degli infissi che sosterranno le vetrate esterne e la predisposizione dei gradini dell’ingresso principale. Ucchielli confida di inaugurare la nuova struttura in tempi brevissimi dopo mesi di attività a pieno ritmo, preparandosi così a ospitare la prima settimana di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura. Vallefoglia, infatti, aprirà i festeggiamenti nella settimana dal 22 al 28 gennaio 2024 con il progetto "50x50: Capitali al Quadrato", presentato a Peglio sabato scorso, 23 settembre 2023, che coinvolgerà tutti i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. "Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti di essere arrivati quasi al termine dei lavori che ci permetteranno di consegnare alle nuove generazioni questo importante teatro – ha affermato il sindaco –. Siamo sicuri che diventerà un punto di riferimento e di aggregazione per tutti i Comuni della vallata del Foglia per ospitare le diverse iniziative teatrali, musicali, culturali e cinematografiche, oltre ad essere a disposizione degli Istituti comprensivi statali per lo svolgimento delle attività didattiche e delle varie rappresentazioni annuali incluse nel programma scolastico".