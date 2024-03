Lavori per rifare l’asfaltature delle strade: cambia la viabilità

Da lunedì 18 a domenica 31 marzo compresa (e comunque fino alla fine dei lavori e fino all’avvenuto ripristino delle ottimali condizioni di sicurezza) cambia la viabilità a Fermignano, in via Giacomo Matteotti e in via Giovanni Battista Pergolesi, per permettere dei lavori di asfaltatura.

Lungo via Matteotti, nel tratto di strada compreso fra l’intersezione con via Polidoro Virgili e quella con via Pergolesi, saranno istituiti il divieto di sosta e il senso unico, con mantenimento del flusso di traffico in direzione dall’intersezione con via Virgili verso via Pergolesi.

In prossimità della nuova cabina elettrica di via Pergolesi ci sarà un restringimento della carreggiata, fino all’incrocio con via Matteotti. La ditta appaltatrice dei lavori installerà sul posto un’apposita segnaletica per indicare i divieti e gli obblighi da rispettare durante il periodo dell’intervento di asfaltatura.