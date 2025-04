Lavori post sisma. Arrivano più fondi per Villa Caprile

Sessantamila euro in più, rispetto ai 6,4 milioni già destinati nel 2021 al consolidamento di Villa Caprile, sono stati assegnati ieri dal Commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, all’istituto agrario Cecchi, presente nella lista di edifici scolastici assegnatari di fondi pubblici per la ristrutturazione perché danneggiati dal terremoto del 2016. Il primo ad accogliere con favore la notizia dell’aumento di risorse è stato il preside dell’agrario, Riccardo Rossini, il quale aggiunge: "Sono contento perché si tratta di un intervento molto importante. La Villa e il suo storico patrimonio hanno necessità assoluta di interventi che possano rinforzarne la capacità di resistenza a fronte di possibili terremoti. Sarei ancora più contento, in verità, di veder iniziare i lavori di consolidamento". In effetti il sisma è del 2016 e l’ordinanza di assegnazione dei fondi è del 2021. Il soggetto attuatore dell’intervento è la Provincia di Pesaro Urbino. "La Provincia è impegnata in vari cantieri che interessano Villa caprile – spezza una lancia Rossini –. A fine mese inizieranno i lavori per la nuova palestra, mentre la consegna del cantiere che ha riqualificato i giardini storici è previsto per il 17 aprile. E’ stata una miglioria necessaria e a mio avviso molto ben riuscita".

"A sancire l’aumento che porta le risorse complessive a 6,5 milioni di euro è stata la Cabina sisma di oggi – spiega il commissario Guido Castelli –. I danni a strutture strategiche come le scuole che siano fuori o dentro il cratere vanno riparati senza se e senza ma – ribadisce Castelli -. Per questo siamo felici dell’esito positivo della Cabina di oggi che ha stabilito una serie di aumenti per le scuole marchigiane, tra cui anche quello per l’istituto Cecchi di Pesaro. La sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola è una priorità. Ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli per l’intesa raggiunta oggi e tutti gli attori di questo intervento".

Solidea Vitali Rosati