"Lavori pubblici, investimenti davvero importanti"

Il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci è soddisfatto per l’attività svolta sul fronte delle opere pubbliche. "Un settore – commenta il primo cittadino – che ci ha visti particolarmente impegnati nella ricerca dei canali di accesso ai finanziamenti per sostenere la spesa per investimenti, i quali, in rapporto alle piccole dimensioni dell’ente, hanno raggiunto livelli davvero ragguardevoli (3 milioni e 158mila euro da bilancio consuntivo 2022). Mi sento per questo di ringraziare i colleghi della giunta, il vicesindaco Fabio Perfetti e l’assessore ai lavori pubblici Eucherio Bricca, i consiglieri, gli uffici ed i dipendenti comunali, le imprese esecutrici ed i professionisti incaricati ma anche quei cittadini che con i loro suggerimenti ci hanno spinto ad operare, nello stesso tempo, con incisività e ponderazione. Molto utile la scelta di destinare ad apposito fondo di progettazione una parte dei proventi incamerati dal Comune per effetto della famosa sentenza del Consiglio di Stato riguardante l’impianto eolico Monte dei Sospiri; dotazione che ci ha consentito di essere pronti, progetti alla mano, nel momento in cui si sono manifestate le diverse opportunità di finanziamento esterno".

"Solo per citare alcuni degli interventi in corso in tutti i settori – aggiunge Nicolucci – è di questi giorni l’appalto per la costruzione della nuova mensa scolastica al Campus “S. Lapi“ di Apecchio, da realizzare come edificio adiacente a quello principale, attingendo al contributo Pnrr per 420mila euro ed a 100mila euro di mutuo con la Cassa depositi e prestiti. In corso di affidamento i lavori di efficientamento energetico ed acustico della Sala Polivalente, per 382mila euro, ottenuti sul bando nazionale Sport e Periferie, mentre a Serravalle di Carda partirà in questo mese la seconda fase dell’intervento di messa in sicurezza del territorio, appaltato per 731mila euro, con lavori che comprendono la sistemazione, a valle del paese, dell’area soggetta ad instabilità franosa, il miglioramento della rete fognaria ed il rifacimento di buona parte delle pavimentazione del centro; anche in tal caso si tratta di un contributo in conto capitale, proveniente dal bando del Ministero dell’Interno (analogamente alla prima fase, in via di conclusione, nella quale il contributo ministeriale ammontava a 700mila euro circa). Sempre a Serravalle è in corso di completamento il Geolab, intervento che ha incluso la riqualificazione degli antichi lavatoi e quella dell’immobile nei pressi della vecchia chiesa di Santa Maria Assunta, da adibire a centro formativo ed ambientale. Da poco conclusa nel capoluogo la realizzazione dell’elisuperficie per il trasporto sanitario (con un contributo regionale di 150.000 euro circa)".

Amedeo Pisciolini