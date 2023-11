"Lavori pubblici per più di 5 milioni"

Alberto Alessandri si definisce un sindaco soddisfatto. E lo motiva: "A Cagli stiamo predisponendo il bilancio 2024 che vedrà un impiego importante di risorse nella sistemazione di strade bianche e tratti asfaltati di competenza dal comune. Negli ultimi 4 anni – spiega –, nonostante il periodo covid che ha visto una sostanziale diminuzione degli interventi, l’impatto dell’alluvione che ha coinvolto i nostri uffici e un aumento considerevole dei costi delle materie prime siamo riusciti comunque a prevedere e mettere a terra oltre 5,2 milioni di euro di lavori pubblici che hanno visto la sistemazione di circa 144 km di strade bianche e 20 km di asfalto, oltre a tutta una serie di interventi di investimenti sul patrimonio pubblico".

"Cifre – spiega il primo cittadino – che si vanno ad aggiungere a tutti i progetti che stanno prendendo forma grazie ai bandi vinti e ai fondi del Pnrr. Un importante investimento nel territorio, soprattutto in aree che necessitavano urgentemente di interventi sostanziali. Per il prossimo bilancio siamo già al lavoro per la realizzazione di ulteriori investimenti attraverso un monitoraggio costante ed una programmazione già dei lavori del prossimo triennio con un’attenzione sempre alta alle criticità che sono sempre presenti data la vastità del nostro comune che conta oltre 400 chilometri di strade di competenza comunale e 226 chilometri quadrati di territorio".

"L’ufficio tecnico – prosegue Alessandri – praticamente rinnovato con un turnover di assunzioni e pensionamenti è stato impegnato in tutte le vicissitudini di programmazione, progettazione e realizzazione senza lasciare da parte l’onere della gestione dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio e delle realizzazioni di progetti anche non direttamente di competenza comunale ma che hanno richiesto l’impiego di una rilevante quantità di energie e tempo. Siamo orgogliosi del lavoro fin qui fatto, di quello che a breve riusciremo a realizzare e soprattutto di aver gettato le basi per una manutenzione programmata, organizzata e funzionale ad un territorio complesso come il nostro".