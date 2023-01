Lavori, strada chiusa a Case Bruciate Protestano i residenti: "Isolati"

di Davide Eusebi

La signora Gina Piovaticci tiene la sua sporta (così le massaie chiamano la borsa della spesa) nell’avambraccio. "Pesa", fa. Poi: "Maché va sempre pegg, adess ià chiùs la strèda sensa nìanca dì gnènt, an pasa piò manca el tram, ades com a fac a gì a Pesre?" (Qui va sempre peggio adesso hanno chiuso la strada senza nemmeno dire niente, non passa più nemmeno il tram, adesso come faccio ad andare a Pesaro?"). Qui, a Case Bruciate, lo chiamano il "pastrocchio". Chiamano così la chiusura improvvisa della strada principale che attraversa la frazione, ad opera di Marche Multiservizi che sta lavorando alle condutture collegate al raddoppio di Strada Montefeltro. Da Pesaro, arrivando, non c’è un segnale che preannunci l’inizio dei lavori. I residenti che arrivavano a casa prendendo per strada Campanara che sale davanti alla rotatoria Lazzarini, percorrendo una via piena di buche, non hanno trovato alcun cartello che indicasse l’inizio dei lavori. Buche anche in Del Raschieto, percorso alternativo: "Almeno potevano tapparle, è pericoloso per auto e moto specie di notte". Se ne accorgono solo procedendo ancora verso l’autostrada: poco prima della rotatoria, ci sono operai di Marche Multiservizi, con tanto di mezzi e cartello di divieto di sosta: "E’ stato tutto improvviso – aggiunge la signora Gina – ci siamo trovati con la strada chiusa, qui passavano anche due autobus, ma almeno uno non possono rimettercelo? Così siamo isolati". L’unico negozio presente nella zona, la tabaccheria alimentari, è tornato ai livelli del Covid. Come se a Case Bruciate fosse scoppiata una nuova pandemia: "Qui gli affari rischiano di andare a picco – dicono Roberto Baiocchi e sua nipote Sonia Venturi – la gente per arrivare da noi deve fare due chilometri in più, procedere fino alla ex Pica e quindi salire su e girare a destra per Case Bruciate. Ci aspettano tempi durissimi, fino a quando durerà?". Se lo domandano e provano a darsi una risposta: "Ci hanno detto una ventina di giorni. Ci hanno anche detto che tutto è accaduto all’improvviso, che altri lavori in altre zone della città sono stati posticipati e dunque hanno anticipato i nostri. Ma ci chiediamo se una decisione così importante come quella di chiudere la strada per Case Bruciate potesse essere condivisa per tempo con i residenti. Non era il caso di ascoltarci, di fare un’assemblea per decidere assieme anche le tempistiche e per prepararci? Un esercizio commerciale come il nostro, che ha alimentari e tabacchi, ne risentirà molto. E meno male che in passato abbiamo scongiurato una strettoia che volevano fare proprio qui davanti a noi. Ora un appello: fate presto a riaprire la strada". C’è poi la questione dei trasporti. Soppresse le corse degli autobus, il Consiglio di quartiere ha diffuso un volantino annunciando il servizio navetta della protezione civile: una corsa al mattino dalle 7 alle 8,30, con partenza davanti alla chiesa e una il pomeriggio dalle 17 alle 18,30 con fermata in strada Montefeltro". E chi torna da scuola all’ora di pranzo? "Dobbiamo andare a prendere i nostri figli in strada Montefeltro, con l’auto, facendoci quattro chilometri tra andata e ritorno", lamentano altri residenti. Flaviano Guiscioli è in partenza per il lavoro con la sua auto: "Io lavoro andando in autostrada tutti i giorni. Ora mi tocca fare un gran giro per arrivarci".