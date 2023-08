Lavori stradali a Villa Palombara: ferri corti tra Comune di Montefelcino e Paolini

Il Comune di Montefelcino, "a difesa dei propri cittadini", replica al presidente Paolini sulle due “piazzole“ anti-velocità che sono apparse e scomparse a Villa Palombara nel giro di 2 giorni. In una lettera aperta al presidente della Provincia la giunta scrive così: "È vero che a Villa Palombara c’è un rettilineo nel centro abitato che alcuni percorrono a velocità sostenuta, incuranti del pericolo; ed è anche vero che più volte questa giunta ha sollecitato la Provincia e in particolare il presidente Paolini a prendere provvedimenti. Dopo alcuni anni di attesa questo è avvenuto, ma secondo noi nel peggiore dei modi: senza un progetto, senza elementi che potessero dare modo alla giunta, coi suoi tecnici, di valutare la funzionalità dell’opera". Ancora: "Dal primo giorno sia i nostri tecnici che la cittadinanza si sono resi conto che la soluzione scelta faceva acqua: si stava restringendo così tanto la corsia da indurre i mezzi pesanti a percorrere quel tratto contromano, creando ulteriore pericolo per circolazione e residenti. Ma né l’evidenza dei fatti né i video sui social facevano desistere dal proseguire i lavori; fino a quando, finalmente, dietro insistenze nostre e dei cittadini, l’opera è stata smantellata, col brutto seguito di un’articolo in cui il presidente Paolini giustificava la scelta col fatto che “i cittadini di Villa Palombara non la volevano“ e se la prendeva con “gli esperti da poltrona“. Ma se davvero riteneva che il lavoro fosse valido, perché l’ha fatto rimuovere? Forse non ne era convinto nemmeno lei?". Infine: "Pur ritenendo che le affermazioni fatte siano inappropriate e irrispettoso, e al fine di non alimentare ulteriori polemiche, la giunta e un ristretto comitato di Villa Palombara la invitano a un incontro nel quale verranno proposte soluzioni alternative a quella da voi realizzata, al fine di risolvere definitivamente l’annoso problema della velocità".

a. bia.