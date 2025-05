Lavori stradali e turismo. Fratelli d’Italia di Cagli replica a un articolo

Il circolo Fratelli d’Italia di Cagli torna sui temi della viabilità e i lavori in corso. "Sulla Flaminia paghiamo l’inerzia del passato", dice il circolo in una nota in riferimento alle lamentele riportate dal nostro giornale sulle ripercussioni dei lavori nel flusso turistico. "Non c’è pace per i disfattisti e per i tifosi “contro”" spiega la nota, a proposito del nostro articolo “Cantieri infiniti, così si uccide il turismo“ uscito lo scorso 6 maggio.

"Nell’articolo in cui si parla della situazione della Flaminia, il giornalista arriva ad accusare i cantieri di essere il problema anziché l’unica soluzione dopo decenni di “abbandono colpevole”. Eppure era lo stesso che qualche anno fa pubblicava articoli in cui chiedeva a gran voce i lavori che oggi si stanno realizzando. Se non realizzi o ristrutturi le strade ci si lamenta per il degrado in cui versano o per la mancanza di collegamenti; se le realizzi o le ammoderni ci si lamenta della presenza ingombrante dei cantieri. Vale la pena ricordare però che per realizzare le opere sono necessarie due condizioni. La prima, le risorse. La Giunta Acquaroli, solo per la direttrice Fano-Gubbio, ha messo a terra 125,4 milioni di euro. La seconda condizione, l’apertura dei cantieri che, per la maggior parte delle lavorazioni previste, è necessario avviare tra la primavera e l’estate. Il diritto di critica va salvaguardato, ma l’informazione dovrebbe essere completa e soprattutto obiettiva, altrimenti si scade nella polemica fine a se stessa. Inoltre, è vero che i turisti umbri scelgono altre mete, ma si dimentica di scrivere che lo fanno proprio perché la Flaminia è stata trascurata per anni, e quindi trasformata in un colabrodo. Infine, siamo davvero sicuri che la soluzione, come auspicata dallo stesso giornalista, sia quella di rinviare i lavori? Farlo, secondo noi, significherebbe prolungare l’agonia di territori che le passate amministrazioni regionali avevano condannato all’isolamento".

* * *

Il Carlini da decenni racconta il malcontento dei cittadini sulla condizione delle strade e da altrettanto tempo segnala che questa situazione danneggia il turismo quando i cantieri sono aperti nel periodo di maggior flusso turistico. Non c’è in corso una polemica contro i lavori, ma riscontriamo che vengono fatti – come a volte avviene in autostrada – quando il flusso di persone è più intenso e delicato. Questo non è “disfattismo“, è descrivere cosa accade. E anche il consigliere regionale Giacomo Rossi di centrodestra è intervenuto sostenendo le medesime cose.