Lavori stradali per 13 milioni: cantieri aperti

Sono iniziati lavori per 13 milioni di euro sulla Statale 424 della Valcesano e sulla superstrada. A fornire i dettagli sulle opere è l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ieri ha effettuato sopralluoghi su tutti i principali cantieri. "E’ un’ultima parte del 2023 da incorniciare per le strade della provincia di Pesaro e Urbino – esordisce Baldelli –, con investimenti per ben 13 milioni finalizzati alla manutenzione di due tra le arterie trasversali, che dal mare raggiungono l’Appennino, più rilevanti del nostro territorio".

"L’intervento che riguarda la Ss73 bis, conosciuta come Fano-Grosseto – spiega il componente dell’esecutivo – è sul tratto da Bellocchi di Fano a Lucrezia di Cartoceto e si estende per 4 chilometri in direzione Urbino e per 1 chilometro in direzione Fano. Un altro chilometro, poi, concerne il segmento tra Urbania e Sant’Angelo in Vado e prevede lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tappeto di usura e della sottofondazione. Il tutto, per un importo di 3milioni e 600mila euro. Per questi interventi Anas sta utilizzando tecniche e metodologie all’avanguardia, come la fresatura a freddo che permette il recupero e il riutilizzo dei materiali, in un’ottica di sostenibilità".

Per quanto attiene la Statale 424 della Valcesano, che collega Marotta-Pergola-Cagli, Baldelli puntualizza: "Su questa arteria stiamo realizzando interventi attesi da decenni, a partire dalla sistemazione della frana in località San Savino di Frontone, per un importo di 2,2 milioni; e una importante opera di sistemazione complessiva della pavimentazione stradale dissestata nei comuni di Cagli, Frontone e Pergola per un totale di 3 milioni e 600mila euro. Da Cagli raggiungere Pergola, tramite la statale che attraversa San Savino, nel comune di Frontone, sarà finalmente più sicuro e non un’avventura costellata da buche, dissesti e frane".

Tutti gli interventi vengono realizzati con un bitume di ultima generazione che garantisce maggiore aderenza. Inoltre, è in corso il rifacimento della segnaletica. E non finisce qui, "perché – riprende l’assessore regionale –, nelle prossime settimane partiranno anche i lavori per la sistemazione della pavimentazione stradale dissestata della Statale 424 nei comuni di Mondolfo, San Lorenzo in Campo e Trecastelli, per un’estesa complessiva di circa 4 chilometri ed un importo di 2milioni e 200mila euro e nei primi mesi del 2024 verranno anche eseguite opere di adeguamento delle barriere di sicurezza in alcuni tratti della 424 nel segmento Pergola-Marotta per un’estesa di 5 km e un importo di 1,2 milioni".

Baldelli conclude: "Insieme con il presidente Acquaroli stiamo sbloccando le Marche, considerando anche gli investimenti per il completamento della E78, per la quale è in corso l’affidamento dei lavori relativi all’apertura della galleria della Guinza e quelli per l’ammodernamento della Flaminia e della Contessa. Ringrazio Anas per la proficua collaborazione".

Sandro Franceschetti