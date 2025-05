Lavori sul depuratore: "Acqua, qualità piu alta"

Se potesse, il torrente Tavollo sarebbe il primo a balzare per la gioia. Con l’avvio dei lavori per il potenziamento del depuratore della zona capoluogo di Tavullia viene previsto un adeguamento della capacità di trattamento dell’impianto di depurazione migliorando così la qualità delle acque che verranno restituite all’ambiente. Si tratta di un’opera strategica che consentirà all’agglomerato di Tavullia di raggiungere la conformità ai sensi della direttiva europea in materia di trattamento delle acque reflue e dunque di evitare di entrare nella procedura di infrazione comunitaria. Grazie a questo progetto il cui costo complessivo si aggira intorno ai 2,6 milioni di euro cofinanziato per 1,5 milioni dal programma regionale Fesr 2021-2027, anche le acque del Tavollo, classificate come scarse dalla relazione sullo stato di salute dei corpi idrici fluviali e lacustri pubblicata da Arpam nei giorni scorsi, sono destinate ad ottenere notevoli benefici. Sul piano urbano, l’intervento porterà invece il beneficio di far raggiungere all’impianto di depurazione una potenzialità di circa 3.000 abitanti equivalenti. Gli interventi prevedono lavori sui manufatti esistenti e nuove opere con adeguamento dei volumi e delle superfici delle unità, oltre all’inserimento di dotazioni impiantistiche di ultima generazione.

"E’ un investimento fondamentale per una corretta chiusura del cerchio e per la restituzione all’ambiente di una risorsa compatibile con gli ecosistemi – sostiene il sindaco di Tavullia Patrizio Federici – . Si tratta di un impianto moderno a servizio della comunità locale che consentirà al nostro territorio di evitare la procedura di infrazione comunitaria per non conformità alla direttiva europea in materia di depurazione". Per quanto riguarda il trattamento, il progetto ha posto particolare attenzione all’abbattimento dell’azoto e del fosforo grazie all’adozione di un processo a fanghi attivi che migliora la qualità dell’acqua restituita all’ambiente. "Si limita la produzione di fango da destinare a recupero – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – un elemento, quest’ultimo, che permette a sua volta di ridurre le emissioni di anidride carbonica grazie ai minori viaggi per il trasporto di fanghi negli impianti di recupero". Il progetto prevede inoltre anche l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’energia rinnovabile.