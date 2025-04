Lavori sul ponte: "Sbagliati i tempi"

I primi giorni di maggio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del ponte mobile che passa sopra il fiume Tavollo e collega Gabicce Mare con Cattolica. Gli interventi, resi necessari per mantenere in sicurezza il ponte, dopo l’analisi eseguita da una ditta specializzata incaricata dai due Comuni in novembre per verificare lo stato di salute dell’infrastruttura, verranno realizzati con un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 200mila a carico di Cattolica, mentre i restanti 100mila graveranno sul bilancio di Gabicce Mare.

Un intervento sulla cui necessità tutti concordano. Sul periodo e sulla tempistica dei lavori si aprono invece le obiezioni a livello politico. Gli interventi comporteranno, dall’inizio di maggio ai primi di giugno, la chiusura del ponte in alcune giornate, stimate tra dieci e quindici, a seconda della complessità degli interventi. "Considerato che da questo ponte transitano centinaia di persone tutti i giorni, che diventano migliaia nei week end ci sembra veramente poco opportuno aprire il cantiere a ridosso dell’estate, quando i lavori avrebbero potuto essere pianificati nei primi mesi dell’anno – sostiene la coordinatrice dell’Udc di Gabicce Mare, Virginia Ruggero - . Sembra che il comune dimentichi di essere una località turistica".

Proprio nei confronti della mancanza di attenzione da parte del Comune rispetto alle esigenze dei visitatori punta il dito la coordinatrice dell’Udc. "Far crescere e promuovere il turismo anche fuori dai periodi di alta stagione sicuramente non è tra i principali obiettivi del Comune, visti i risultati ad oggi – prosegue Virginia Ruggero –. Mi domando se bastino novità come il portale turistico sostenuto dalla vituperata Regione o l’idea di un manager per il marketing per un costo di 56mila euro a far decollare la città o se serva di più fare attenzione a progetti strategici come quello della manutenzione del ponte. Mi chiedo come si possa, per iniziare con il piede giusto la stagione, prevedere la chiusura del ponte la cui data di riapertura certa non ci è incredibilmente consentito di conoscere. Purtroppo se si continua così a Gabicce Mare, nonostante l’intraprendenza degli operatori turistici e la cordialità dei cittadini, vincerà la desertificazione commerciale, il degrado urbano e la cementificazione aggressiva".

Beatrice Grasselli