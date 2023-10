Lavori sulla frana di San Vito sul Cesano: "Strada riaperta entro metà novembre"

Proseguono i lavori edili e stradali per risolvere situazioni di frane e di dissesto idrogeologico, per un totale di 951mila euro finanziati dal Ministero dell’Interno con risorse del Pnrr. "In questi ultimi giorni – evidenzia il sindaco Davide Dellonti - ci stiamo concentrando sulla messa in sicurezza dell’ampio fronte di frana creatosi sulla strada comunale n.3 ‘San Cristoforo’, in località San Vito sul Cesano, oltre il cimitero della frazione. Un movimento franoso che aveva messo in crisi la viabilità e spostato di diversi metri a valle la strada, creando notevoli problemi anche ai frontisti. I lavori attualmente in corso hanno comportato la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato, con viabilità spostata su altre strade comunali, ma salvo situazioni di maltempo, prevediamo la riapertura entro il 10 novembre". Per stabilizzare il fronte di frana si sta realizzando un sistema di trincee drenanti e pozzi del diametro di 120 centimetri. Inoltre sono previste la realizzazione di una gabbionata e la regimazione di tutte le acque meteoriche mediante una rete di scolo.

s.fr.