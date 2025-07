Lavori sulle strade provinciali. Cantieri dopo l’alluvione: ecco dove

"Presentiamo un importante e decisivo passaggio per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale ricadenti nei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Montegrimano Terme, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Montefelcino, Pergola, Cagli, Lunano, Monte Cerignone, Macerata Feltria, Mercatino Conca e Urbino, dopo l’alluvione del 16 maggio 2023". Lo ha detto ieri mattina Giuseppe Paolini, presidente della Provincia, che ha aggiunto: "Abbiamo sottoscritto un accordo con il Consorzio di Bonifica, perché dispone di una struttura adeguata a svolgere il ruolo di soggetto attuatore, come già dimostrato per la realizzazione degli interventi relativi all’alluvione 2022 che ha colpito le province di Pesaro Urbino e Ancona".

Sono 28 i professionisti, fra geologi e ingegneri ai quali il Consorzio ha affidato i lavori necessari a garantire la transitabilità in sicurezza della rete viarie dei vari Comuni interessati. Queste le 14 strade: Sp 68 Monteguiduccio (Montefelcino); Sp 44 strada Panoramica (Pesaro-Gabicce Mare); Sp 46 Montegrimano-San Marino; Sp 26-30-32-57-60 Mombaroccese, Montelabbatese, Mombaroccio, Montegaudio, Candelara (Pesaro); Sp 45-80-16 Carignano, Carrara, Orcianese, Monteschiantello (Fano); Sp 2 Conca, Montegrimano Terme e Mercatino Conca; Sp 67-9 San Donato in Taviglione e Urbinate Feltresca (Sassocorvaro Auditore e Urbino); Sp 119-130-138-37-23-66 San Donato Molino Bellucci, Valle di Teva San Giovanni, Sassocorvaro Ca’ La Lagia (Sassocorvaro Auditore e Urbino); Sp 46-128-87 Sp Montegrimano-San Marino e Sant’Anastasio (Monte Grimano); Sp 88-147 Peglio Bivio San Donato e Paganica (Sassocorvaro Auditore, Lunano e Urbino); Sp 2-6 Conca e Montefeltresca (Monte Cerignone e Macerata Feltria); Sp 2 Conca (Macerata Feltria e Monte Cerignone); Sp 111-68 Tarugo e Monteguiduccio (Pergola e Montefelcino); Sp 111 Tarugo (Cagli).

Alla presentazione sono intervenuti anche il dirigente della Viabilità provinciale Mario Primavera, Stefano Postacchini, responsabile unico del procedimento del Consorzio, Francesca Gironi, presidente dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica e Stefano Babini, vicecommissario per l’alluvione. Ha chiuso gli interventi l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi: "E’ una data significativa perché si entra nel merito degli interventi per ripristinare la viabilità delle strade provinciali danneggiate dall’alluvione 2023. Nei mesi addietro erano stati definiti tutti gli interventi, finanziati con somme consistenti, da realizzare nei Comuni più toccati da questo disastroso evento atmosferico. In questo caso, i lavori riguarderanno strade provinciali, per i quali sono stati erogati 17 milioni e 500 mila euro. Sono stati raggruppati in 14 appalti diversi e già tutti assegnati, quindi entro breve tempo su tutto il territorio provinciale più toccato dall’alluvione del 2023 partiranno i lavori. Questo grazie all’impegno della struttura commissariale, alla Regione Marche che ha individuato i Comuni e le zone più colpite, al Governo nazionale che ha finanziato questi interventi e al Consorzio di bonifica che li ha avuti in affidamento. Si riesce così a risanare un’intera viabilità e a portare a termine lavori che si attendevano da anni".

Luigi Diotalevi