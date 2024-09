Lavori sulle tubature a Urbania: domani alcune zone senza acqua. Ma ci sono rotture in vari comuni

Rubinetti all’asciutto domani (mercoledì) a Urbania, non per guasti o rotture ma proprio per intervenire sulla rete di distribuzione. Il gestore Marche Multiservizi fa sapere che sono in programma lavori di manutenzione che consentiranno un miglioramento e un efficientamento del servizio. Per questo motivo, l’erogazione dell’acqua potrà essere sospesa o subire un calo di pressione e portata dalle 9 alle 16.30 in via della Badia e via del Cerreto, interessate anche la zona artigianale il Barchetto e località Cal Franco. Dalla sede MMS di via dei Canonici fanno sapere che si farà tutto il possibile per contenere al massimo i tempi di intervento e ridurre eventuali disagi per gli utenti.

Oltre a Urbania, dove l’interruzione è programmata e tesa al miglioramento, continuano però con questa eccezionale siccità anche le rotture nel territorio. Dopo Urbino, con le cisterne a Borgo Mercatale con vista sui Torricini, nei giorni scorsi anche il comune di Peglio ha vissuto un periodo con i rubinetti che erogavano acqua a singhiozzo, mentre rotture si sono avute a Urbania, Sant’Angelo in Vado e Fermignano nelle zone di Ca’ Vanzino e Calpino. Tecnici prontamente al lavoro per risolvere.

a. a.