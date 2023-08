Lavori vicino all’ospedale, 19 parcheggi off-limits Aset rifà il look alle aiuole, disagi per una settimana

Diciannove parcheggi in meno, per residenti e fruitori dell’ospedale. Disagi per circa una settimana a causa di lavori in corso sulla banchina laterale in viale Vittorio Veneto, ma almeno la circolazione resterà su due corsie. "Andremo a posizionare del materiale inerte (ghiaia, ndr) sul terreno – spiega l’ingegner Giovanni Corigliano, responsabile dei Parcheggi per Aset –, un intervento fatto in economia per ovviare ad un problema riscontrato dagli utenti, solo in quell’area di sosta di competenza di Aset Spa. Sopra le radici delle piante, infatti, ci sono zone scoperte non asfaltate per far sì che le acque piovane si infiltrino nel terreno e vadano ad innaffiare le piante. Spesso e volentieri però nei periodi piovosi, succede che scendendo dalla macchina si mettano i piedi nel fango, perché le piante sono proprio in corrispondenza dell’apertura dello sportello del guidatore". Per rendere quei parcheggi più agevoli, Aset posizionerà quindi la ghiaia evitando di creare cordoli attorno alle piante, che possono rivelarsi pericolosi per i pedoni.

"Sistemeremo e metteremo in sicurezza le undici aiuole posizionate nell’area di sosta a pagamento di viale Veneto – spiega Corigliano –. Per farlo dovremo chiudere l’area, composta da 19 stalli blu, dal 28 agosto 2023. Abbiamo fatto questa scelta per avere lo spazio per movimentare i mezzi, evitando di dover chiedere un senso unico alternato sulla via trafficata".

Salvo necessità di breve durata legate all’ingresso delle macchine operatrici in cantiere, quindi, la viabilità di viale Veneto non dovrebbe subire modifiche in nessuno dei due sensi di marcia. E se il tempo assisterà i lavori, la durata stimata dell’intervento sarà di circa una settimana. "Per evitare disagi agli utenti - conclude Corigliano - ricordiamo che resteranno invece sempre disponibili le aree di sosta per disabili, quelle per le dialisi e quella regolamentata a disco orario, posizionate in prossimità dell’ingresso della struttura sanitaria sul lato di viale Veneto. Invitiamo inoltre gli utenti a utilizzare, per tutta la durata dei lavori, i parcheggi liberi del Foro Boario e di via Pizzagalli". La società dei servizi ringrazia per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi.

ti. pe.