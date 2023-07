Lavoro, aziende, filantropia Quando la provincia intera bussava all’onorevole Aiutò anche l’Università

Il lato nazional popolare di Arnaldo Forlani è quello legato ai primi viaggi a Roma, alle giovanili della Vis Pesaro, al caso Meneghin e monetina – lo scudetto perso dalla Scavolini – con il ‘duello’ tra lui e Craxi su presunte pressioni sul giudice sportivo (Martone). Il lato comico è legato alle sue visite ufficiali in città con uno schieramento di... chierichetti dietro, persone che con lo scoppio di Mani Pulite si sono poi tutte eclissate. "Forlani chi?", dicevano. Persone che si sono anche create delle fortune con le indiscrezioni che carpivano dal suo entourage quando si assegnavano i posti nelle grandi controllate statali. Forlani è anche l’uomo che visse nel terrore ai tempi delle Brigate Rosse. Usciva dalla macchina con gli uomini di scorta accanto e attraversava la strada, per andare a trovare il fratello Romolo, spostando con un braccio tutti quelli che in qualche maniera potevano rallentare il suo passo veloce. Forlani è anche queste cose qui. Ma non solo queste cose.

Arnaldo Forlani era un grande uomo di potere. E lo esercitava in maniera discreta. Uno dei ritornelli che si rincorrono da tempo è questo: cosa ha fatto il potente Arnaldo Forlani per questo territorio? L’elenco è lungo e all’interno c’erano visioni di una modernità incredibile. L’Aquater (gruppo Eni) a San Lorenzo in Campo con decine e decine di ingegneri geologici che monitoravano il territorio, dalle frane, all’alveo dei fiumi fino ad arrivare al controllo delle acque marine. Una struttura di un’attualità incredibile, alla luce anche dei tempi attuali, che poi si è persa; la Sogesta a Urbino (sempre gruppo Eni) una fucina di ricerca anche sulle nuove tecnologie con master che portavano a Urbino gente da tutto il mondo. Il filone Eni, quando già Enrico Mattei era morto da oltre dieci anni, è quello che ha portato anche la Tecneco, quindi la Snam progetti a Fano (ora Saipem) facendone la seconda base nazionale dopo quella di San Donato a Milano. Una società, la Snam, che ha portato ad una serie di gemmazioni con società di ingegneria impegnate nei progetti per il settore gas e petrolio. Tutte aziende ancora molto floride e attive. E tra le gemmazioni c’è anche la Renco. Quindi la "Indel" a Macerata Feltria oggi "IndelB", appartenente alla famiglia di Antonio Berloni ed oggi quotata in Borsa che opera nel campo dei piccoli frigoriferi e diventata famosa perché una delle sue creazioni finì in una navetta spaziale.

Prima di calare su Pesaro, la sua città – era nato a nemmeno cento metri dalla nostra redazione – occorre ricordare le leggi speciali fatte per finanziare l’Università di Urbino, guidata da Carlo Bo, che ai tempi non era pubblica e aveva non pochi problemi a far quadrare i bilanci.

Quindi Pesaro dove il Rossini Opera Festival senza il suo intervento ed i finanziamenti fatti arrivare dal ministero sarebbe rimasto un sogno di una notte di mezza estate. I pellegrinaggi a Roma, ai tempi della partenza del Rof erano pressochè settimanali. Quando fu ministero ai Lavori Pubblici aveva messo anche nel conto di far scendere la circonvallazione, che si era fermata a Cattolica, anche su Pesaro, liberando così la statale Adriatica. Ma ci fu una fortissima opposizione dell’allora Pci locale. Va detto non solo opposizione legata all’immagine politica (scontro Dc-Pci), ma anche come visione urbanistica della città.

Maurizio Gennari