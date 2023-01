Lavoro, caccia agli operai qualificati "Ma trovarli è sempre più difficile"

L’anno 2022 si era chiuso in forma tentennante sul fronte lavoro: veniva data in calo la richiesta di manodopera. Ora arriva uno studio della Cna provinciale, su dati dell’Unioncamere, che invece ribalta le carte in tavola spargendo ottimismo. Fermo restando un punto: la difficoltà a trovare le figure professionali che servono "perché se uno dice liceo, pare che usi una parola magica, ed invece gli istituti professionali – e i nostri fra l’altro sono anche molto qualificati – garantiscono un lavoro sicuro", dice il direttore della Cna Claudio Tarsi. E questo problema viene evidenziato dal 47 per cento delle aziende. Sale anche la quota degli industriali che cercano giovani sotto i 30 anni da inserire, perché si passa dal 26% dello scorso anno al 29%. A fronte di questo dato, invece, sono in diminuzione o si prevede un calo della ricerca di personale laureato. "Chi tira maggiormente nel mondo del lavoro? Soprattutto le imprese più strutturate nel settore della meccanica e del mobile mentre è in calo la ristorazione e il turismo. Per quello che riguarda invece i piccoli artigiani, lì ancora vengono segnalate delle difficoltà anche perché sono quelli che risentano in ritardo delle crisi, ma sono anche quelli cha poi tardono a ripartire. E non hanno nemmeno il supporto dell’export perché sono tutti contoterzisti".

Comunque il mondo del lavoro, stando a queste previsioni che arrivano dalla Cna provinciale, si sta muovendo a macchia di leopardo anche se complessivamente si prevede un + 4% globale di nuove assunzioni. A tirare maggiormente è l’industria, partendo soprattutto dal settore del mobile, quindi la meccanica, ed il settore delle costruzioni che ancora gode del boom legato ai bonus. Ma è un ottimismo con il freno a meno un po’ tirato perché le forme contrattuali vedono in calo il tempo indeterminato e di apprendistato.

Ma qual è la tipologia di impresa che va sul mercato del lavoro per trovare figure da inserire nel ciclo produttivo? Stando alla Cna sono quelle che vanno dai 50 ai 250 dipendenti, e quindi la quasi totalità del sistema produttivo provinciale. Ma a fronte di questo dato nei prossimi tre mesi sono previste quasi 1000 assunzioni all’interno di aziende che vanno da uno a 49 dipendenti.

"Queste previsioni un po’ più ottimistiche – aggiunge il presidente Michele Matteucci titolare di un’azienda che lavora legno massello sopratutto per il settore del mobile –, nascono anche dal fatto che in alcuni settori le materie prime stanno un po’ calando. Tutto questo, pur rimendo all’interno di un quadro generale comunque difficile, stanno un po’ lasciando alle spalle il periodo in cui i prezzi del gas, della luce e delle materie prime sembravano incontrollabili. Per quello che riguarda il lavoro, e questo lo vedo anche nella mia impresa, la ricerca di manodopera da inserire è veramente molto difficile".

m.g.