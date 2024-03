Lavoro: cosa succede da noi?. Solo qui la disoccupazione aumenta: "Il problema è nella meccanica"

Cresce la disoccupazione in provincia di Pesaro Urbino. Un dato in controtendenza rispetto sia alla media nazionale che regionale, tanto che la nostra è l’unica provincia delle Marche che nel 2023 ha segnato un aumento di disoccupati del 5,6% rispetto al 2022 contro un calo medio regionale del 17,3% nello stesso periodo. E’ quanto emerge dall’elaborazione dell’Ires Cgil Marche sulla base dei dati Istat. In numeri assoluti, lo scorso anno, i disoccupati a Pesaro Urbino sono aumentati di 1000 unità. A salire è anche il tasso di disoccupazione che in soli dodici mesi è salito dal 4,9% del 2022 al 5,2% del 2023. Anche in questo caso Pesaro Urbino si aggiudica la maglia nera di tutte le Marche. Contestualmente la nostra provincia è anche l’unica in regione dove cala il tasso di occupazione che passa dal 69,6% del 2022 al 69,2% del 2023. Rimane stabile invece il dato che riguarda gli inattivi, ovvero le persone non classificate come occupate o in cerca di occupazione, che a Pesaro Urbino si attesta a 59.000 unità.

"Purtroppo, il nostro territorio – commenta Roberto Rossini, segretario provinciale della Cgil – è quello che soffre maggiormente nelle Marche. Se prendiamo i dati relativi ai macrosettori vediamo che il maggior calo dell’occupazione è avvenuto nell’industria, soprattutto nella metalmeccanica, mentre a livello regionale crescono i settori delle costruzioni, del commercio e dei servizi. E’ chiaro che la nostra è una provincia manifatturiera e quindi il calo dell’occupazione qui si fa sentire maggiormente". Il segretario provinciale della Cgil sottolinea come questo sia "un momento molto particolare, soprattutto per le aziende della metalmeccanica e per quelle che lavorano maggiormente con i mercati esteri, a causa della crisi Russia Ucraina".

E aggiunge: "Questi dati – dice Roberto Rossini – rispecchiano il clima che percepiamo all’interno delle realtà aziendali. A causa dell’andamento altalenante dell’economia, le imprese vivono nell’incertezza degli ordinativi e difficilmente scelgono di strutturarsi con un aumento complessivo delle maestranze in previsione di dimensioni produttive più alte, mentre dall’altra parte magari sono alla ricerca di figure altamente specializzate, che in alcuni casi fanno anche una gran fatica a trovare. Questo significa – spiega – che le incertezze del mercato vengono scaricate sulle forme di lavoro meno stabili e meno tutelate, come quelle a somministrazione o intermittenti, che sono legate alle ciclicità e alla stagionalità delle produzioni. Si può dunque pensare – conclude – che l’aumento della disoccupazione nella nostra provincia ha quindi inciso maggiormente su queste forme di lavoro".

Alice Muri