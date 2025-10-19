Lavoro e legalità. Commercianti storici, il giorno della festa: "L’ossatura del Paese"

Lavoro, legalità e libertà d’impresa, come leva di crescita economica e sociale del nostro territorio e del nostro paese. E’ stato questo il filo conduttore della giornata organizzata ieri da Confcommercio Marche Nord e 50 &Più Pesaro Urbino, nella Sala Metaurense della Prefettura, in cui si è tenuta la cerimonia di consegna di ben tre premi: quello dei ‘Maestri del Commercio’, dedicato agli esercenti che si sono distinti con 50, 40 e 25 anni di attività; la consegna del ‘Premio Antiracket’ al Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia e il Premio speciale a Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera.

Una giornata ricca di interventi, a cui hanno partecipato autorità civili e militari che si sono succedute per omaggiare il mondo del commercio "spina dorsale dell’Italia e cuore pulsante della comunità". Dopo il saluto del Prefetto, Emanuela Saveria Greco, l’intervento di Patrizia Caimi, presidente di 50 &Più: "Sono orgogliosa di festeggiare i Maestri del commercio e di assegnare il Premio Antiracket – ha detto –. Questo è un modo per esprimere solidarietà a chi ha speso la propria esistenza per difendere il diritto a lavorare e vivere in un paese libero dalla criminalità. Oggi i commercianti sono la vera ossatura del paese, senza di loro avremo città meno sicure e più spente".

Ad intervenire anche l’onorevole Antonio Baldelli, il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini e il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Presenti anche il presidente di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco e la vicepresidente di Confcommercio nazionale, Patrizia Di Dio: "Siamo onorati di rappresentare una categoria che crea valore economico su valori sociali quali l’onestà e la legalità – ha detto –. Oggi premiamo anche i Maestri del lavoro, monumenti viventi della nostra società".

La giornata è entrata nel vivo con la consegna del ‘Premio Antiracket’ al Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia: "Questo è un premio a tutta la squadra che rappresento – dice –. Dal 1992 lo Stato sta facendo molto contro le mafie e questo impegno ha portato importanti risultati, come la cattura dei grandi capi, ultimo Messina Denaro, ma anche alla confisca di numerosi beni. C’è tanto lavoro da fare ancora e vorrei ringraziare tutti coloro che sono impegnati nel contrasto della criminalità".

Poi il premio speciale, in occasione dei festeggiamenti degli 80 anni di Confcommercio, a Luciano Violante: "Chi è solo è sicuramente più debole – ha detto l’ex presidente della Camera –. Ascoltare e non lasciare solo nessuno sono aspetti molto importanti nella lotta alla mafia. Vorrei anche ricordare tutti quei giovani agenti di scorta che sono impegnati in prima linea. Questo premio va anche a loro".

Alice Muri