Lavoro, firmato in prefettura il Patto per salute e sicurezza

Tutti insieme per proteggere i lavoratori. Il "Patto per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro" è stato siglato ieri mattina (foto) in Prefettura: una ventina di firme, a cominciare da quella del prefetto Emanuela Saveria Greco che l’ha "fortemente voluto": Università di Urbino, Inail, Itl, Inps, Ast, Confindustria, Confapi, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione produttori agricoli, Federazione provinciale coltivatori diretti) nonché delle Organizzazioni sindacali Cgil – Cisl e Uil.

Col patto triennale nasce anche l’Osservatorio – la prima riunione si svolgerà a gennaio – per "coordinare e realizzare iniziative tese alla formazione ed informazione sul rischio di infortuni e di malattie professionali e più in generale finalizzate a promuovere azioni per garantire sicurezza e qualità della vita nei luoghi di lavoro".

Non mancherà un Gruppo tecnico che "analizzerà i dati relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali allo scopo di individuare azioni mirate". Lo scopo condiviso e augurato è avere lavoratori formati, informati e soprattutto vivi e vigorosi.