Lavoro, la posta in gioco. Cosa fare per difenderlo

Oltre 250 delegati, tra lavoratori e pensionati, hanno preso parte ieri pomeriggio all’incontro "Europa: la posta in gioco", organizzato da Cgil e Spi Cgil Marche, per confrontarsi su lavoro, welfare e politiche sociali con alcuni candidati marchigiani alle Europee. L’incontro, nella sala congressi dell’Hotel Flaminio, è stato aperto dal segretario Cgil Marche, Giuseppe Santarelli: "Abbiamo invitato tutte le forze politiche che in questi anni hanno praticato un dialogo con noi. Siamo convinti che una svolta a destra dell’Europa rappresenterebbe un problema".

Dopo l’intervento di Walter Cerfeda, presidente Ires Cgil Marche, che ha parlato della necessità di rilanciare "una Europa più autonoma, forte, indipendente", è stato dato spazio al dibattito con i candidati alle elezioni. Presenti i tre candidati del Pd, Alessia Morani, Matteo Ricci (collegato da remoto) e Michele Franchi; Sergio Romagnoli (M5S); Agnese Santarelli (Alleanza Verdi Sinistra) e Massimo Seri (Azione). Ad aprire il dibattito è stato Matteo Ricci, che si è soffermato sul "nuovo patto di stabilità del governo, che rischia di bloccare gli investimenti, con pesanti ricadute sul lavoro e sui ceti più deboli". Sergio Romagnoli (M5S) ha invece ricordato il problema degli infortuni sul lavoro, "visto che in Italia muoiono tre lavoratori al giorno", ma ha anche sostenuto la necessità di portare avanti la battaglia sul salario minimo, tema su cui si è soffermata anche Alessia Morani (Pd): "Bisogna ripensare al mondo del lavoro, dando garanzie anche alle nuove figure lavorative". Ad intervenire anche Massimo Seri (Azione), che ha parlato anche di politiche sanitarie. "Troppi medici italiani vanno all’estero, non possiamo permettercelo". Michele Franchi (Pd) ha sottolineato invece il bisogno di portare in Europa "le voci dei piccoli territori delle Marche". Ultimo intervento quello di Agnese Santarelli (Alleanza Verdi Sinistra): "Bisogna rimettere al centro del dibattito il lavoro, combattere il divario retributivo di genere ed indicizzare i salari all’inflazione". Chiude Tania Sacchetti, segretaria nazionale Spi Cgil: "Credo sia importante per lavoratori e pensionati dare certezze in questa fase di grande transizione. In Europa, welfare e politiche sociali siano al pari di politiche economiche e di profitto".

Alice Muri