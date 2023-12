Lavoro, le aziende cercano. Ma è difficile incrociare domanda e offerta

"Ho provato a cercare, ma non c’è nulla per me": molti avranno un amico o un conoscente che, disoccupato da tempo, cerca lavoro senza trovarlo.

In realtà, come spiega Massimo Imbesi, Regional Manager dell’agenzia interinale Manpower, "per il territorio pesarese, e più in generale per la provincia di Pesaro Urbino, abbiamo oltre 200 ricerche attive per le aziende locali. Riscontriamo un’alta richiesta di profili tecnici, come addetti macchine utensili, progettisti, manutentori, cablatori, meccanici, tecnici elettrici ed elettronici". Infatti, grazie anche ad un diploma in area meccanica, elettrica ed elettrotecnica, si possono facilmente trovare ruoli come operatori cnc, montatori meccanici, elettricisti, ma anche magazzinieri, sia junior che senior.

"Oggi c’è una maggiore predisposizione da parte delle aziende – continua Imbesi – nell’offrire opportunità anche a chi ha un’esperienza pregressa diversa, ma che comunque possiede delle conoscenze che permettono di apprendere le competenze specifiche, come persone che decidono di riconvertire le loro capacità da altri settori. Ovviamente, è importante poter bilanciare questi inserimenti anche con profili che hanno un titolo di studio tecnico e si sono formati nei settori industriali". Ma allora quante di queste attività non trovano i profili che cercano e per quali competenze è più evidente il disequilibrio tra domanda e offerta?

"Persiste una diffusa difficoltà delle aziende locali nel reperire candidati con le abilità richieste – dice Imbesi –. Si tratta del cosiddetto ’talent shortage’, un trend che nel centro Italia riguarda il 77% delle imprese. Una carenza che, a causa dell’importanza e pervasività delle capacità digitali, concerne tutti i profili, sia tecnici sia amministrativi". Come spiega anche Mariano Spadaro, Senior Sales Account di Gi Group, "il nostro territorio si sviluppa grazie ad attività di manifattura e viene da sé che quindi si ricerchino persone con delle determinate conoscenze, sia in ambito meccanico che elettronico. È per questo che noi abbiamo voluto anche organizzare dei percorsi educativi gratuiti ad alta formazione, che possano garantire lo sviluppo di quelle capacità che permetterebbero una giusta ricerca del lavoro".

Un investimento sulla persona, che permetterebbe un giusto collocamento del disoccupato all’interno del mondo lavorativo: "Le cosiddette "Academy" si sviluppano all’interno delle stesse aziende – continua Spadaro –, dove gli ’studenti’ affiancheranno i referenti incaricati, ma non solo: infatti, potranno non solo guardare e seguire i loro docenti, ma potranno anche operare in prima persona. Questo fa sì che vi sia sin da subito un rapporto con i macchinari, sia per chi si affaccia per la prima volta la mondo del lavoro, sia per chi ha bisogno di essere ricollocato".