Lavoro, meno infortuni e più malattie professionali

Diminuiscono in provincia gli infortuni sul lavoro, ma sono in aumento le malattie professionali. Emerge dall’analisi dei dati Inail effettuata dall’Anmil, l’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro, che domani celebrerà la 73esima Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro a Mondolfo. "Da gennaio a luglio 2023, rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso - evidenzia una nota dell’Anmil – nel nostro territorio le denunce per infortunio sono calate dell’8,36%: 2.410 contro 2.630. Inferiore anche il numero delle morti: 4 rispetto a 7. Preoccupa, invece, il dato sulle denunce per le malattie professionali, che tra gennaio e luglio sono state 1.134; +6,18% rispetto ai primi 7 mesi del 2022. Con il 70% dei casi (9 su 10 nel settore industria e servizi) relativo agli uomini. Le patologie riguardano il sistema nervoso (761 casi su scala regionale), orecchio e apparato uditivo (206 casi, sempre considerando l’intera regione) e sistema osteomuscolare e connettivo (2.945). Allarmante la voce relativa ai tumori, le cui denunce nelle Marche sono state 34. "I dati ci restituiscono una situazione migliore rispetto allo scorso anno – commenta il presidente Anmil, Francesco Mazzacchera – ma non possiamo certo ritenerci soddisfatti. Dietro quei numeri ci sono drammi e tragedie che hanno stravolto la vita di lavoratori e famiglie. Pesante, poi, il quadro delle malattie professionali, ambito nel quale sarà necessario potenziare progetti di sensibilizzazione". Domani a Mondolfo, il programma Anmil prenderà il via alle 9 a S.Agostino.

Nella foto: Fausto Luzi e Francesco Mazzacchera

Sandro Franceschetti