L’avvocato Anselmo sull’assassino:: "Mentitore teatrale"

"Alessandrini è un mentitore. Non un è un simulatore irrazionale ma è selettivo. È un affabulatore e finalizza la menzogna a fini difensivi". L’avvocato Fabio Anselmo, uno dei legali che rappresenta la famiglia Panzieri che si è costituita parte civile, ha risposto ieri alla requisitoria del pm mettendo in luce alcuni aspetti più controversi della personalità di Alessandrini. L’imputato, assistito dagli avvocati Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli, sarà presente in aula mercoledì prossimo quando discuteranno le difese. "E’ un egocentrico e ha degli atteggiamenti teatrali. Il suo comportamento è lucido e ha dato un’immagine di sé falsata. È bravo a simulare e manipolare, anche gli stessi test psicodiagnostici che gli sono stati sottoposti in grande quantità. Quando ha capito che si trattava di valutazioni riguardanti la sua intelligenza il risultato era normale. Lui si è trasformato quando è stato il turno dei test psicodiagnostici. Nei confronti di quei ‘quiz’ in cui capiva dove volevano andare a parare, ha ottenuto punteggi elevatissimi (compatibili con la patologia). Il test specifico per valutare la psicopatia, rivela che è perfettamente normale e che non c’è alcun disturbo antisociale, questo test lo ha tradito. Non ha mai avuto un comportamento disorganizzato. Anche il suo atteggiamento in sede di colloquio è stato manieristico, teatrale e istrionico. Sa che più le spara grosse e più impressiona. Non vuole ammettere che ha ucciso per invidia e gelosia che non sono figlie del disturbo ma sono sentimenti che possiamo provare tutti noi. Alessandrini voleva essere come Pierpaolo. Ha preso in giro i periti senza dimostrare alcuna reale resipiscenza, lo ha fatto solo a comando. Lui pensa a se stesso, a ripulirsi. Vi chiediamo che la verità dei fatti coincida il più possibile con la giustizia".

ant. mar.