L’avvocato parte con il Tir. Attrezzature sanitarie per aiutare l’Ucraina

Un tir di aiuti per l’Ucraina: anche se sono quasi passati due anni dall’inizio del conflitto, gli aiuti per la popolazione ucraina non smettono di essere presenti e, soprattutto, di essere necessari ed indispensabili. Ed è proprio questa la missione dell’avvocato Michele Mariella, il quale, in collaborazione con la cooperativa Tiquarantuno, ha fatto un carico di prodotti medici e prostetici, di vitale importanza per tutte le persone che ancora vivono nel dolore e nella sofferenza: "Abbiamo ricevuto in donazione dagli ospedali tante cose che a loro non servivano più – spiega l’avvocato –. Siamo riusciti ad ottenere letti d’ospedale, sedie a rotelle ed elettriche, sollevatori idraulici e tantissimi altri beni, che vanno dal più base fino a quello più sofisticato. Questi strumenti, se non fossero stati donati, sarebbero stati buttati, quindi ci ha fatto piacere la fiducia che hanno voluto riporre in noi e nella cooperativa. Ora al tir aspetta un lungo viaggio, ma con la certezza che questi strumenti possano donare sollievo a molte persone".

A dare una mano a Mariella, anche Olena Pysmenna, una 30enne che è riuscita ad arrivare qui in Italia due mesi dopo l’inizio del conflitto: "La situazione è grave, mio fratello è in guerra – racconta –. Ancora purtroppo sono tanti i cittadini che vivono nella paura e nel dolore, con famiglie divise a causa dei bombardamenti. Io sono venuta qui da sola, ho dovuto lasciare mio fratello nel mezzo dei combattimenti e mio padre, invece, che tramite una barca, fa avanti ed indietro per l’Europa a prendere aiuti umanitari. Ho attraversato mezzo continente per potermi salvare. Vorrei solo che tutto tornasse alla normalità, vorrei poterli riabbracciare. Sto studiando la lingua italiana per poter trovare un lavoro, perché so che in Ucraina, quando il conflitto finirà, servirà tutto l’aiuto possibile e vorrei contribuire anche io. Vorrei ringraziare Michele per tutto l’aiuto che mi ha dato, senza di lui mi sarei persa". "Non posso fare a meno di dire grazie a tutti i ragazzi che mi hanno dato una mano – conclude l’avvocato Mariella –. Senza di loro non sarebbe stato possibile riuscire a spedire tutti questi prodotti medici e grazie anche agli autisti che intraprenderanno questo viaggio per poter aiutare le popolazioni in difficoltà". Alle 9 di ieri mattina il tir stava iniziando ad essere caricato per il suo lungo tragitto verso un mondo devastato dalla guerra, come una luce in un tunnel di cui però non si vede l’uscita.

Alessio Zaffini