L’azienda ha raddoppiato il fatturato

Nella sala del consiglio comunale, durante l’asta, c’era l’ingegnere pesarese Carlo Ripanti. Seguirà lui la parte della progettazione per l’azienda Vf Costruzioni e Restauri. "Lasciare il fabbricato dell’ex carcere minorile così era un relitto", racconta dopo l’aggiudicazione dell’avviso pubblico con un rialzo di 333.177 euro sulla base d’asta. La nuova destinazione urbana sarà residenziale, con diversi appartamenti. L’impresa modenese infatti, gestita dal titolare Vincenzo Oliva e in questa pratica seguita anche dal direttore commerciale Paolo Lorusso, è esperta di ristrutturazioni, interventi, nuove costruzioni e anche vendita di immobili nuovi. Tanto che la realtà è già presente in provincia, con i cantieri del nuovo liceo Raffaello di Urbino e con diverse committenze per il Comune ducale. "Sono molto dinamici, organizzati e in grande espansione. Hanno un personale serio e forte", prosegue Ripanti.

Il fatturato della Vf del 2022, di oltre 26 milioni, è infatti quasi raddoppiato nel 2023, chiudendo a oltre 48 milioni. Bucature e muri perimetrali dovrebbero essere quelle parti del fabbricato che non potranno essere toccate per i vincoli storico, artistici, monumentali. Tutto il resto invece verrà demolito e ricostruito. E sulla questione del circolo Mengaroni Ripanti anticipa: "È un problema da risolvere. Ma prima che inizino i lavori ci vorrà almeno un anno. Ci sarà tempo per pensarci".

Nicholas Masetti