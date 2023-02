"L’azienda ospedaliera mi è rimasta nel cuore"

Settant’anni, gran parte dei quali trascorsi in corsia. Un altro volto simbolo della lotta al Covid, Gabriele Frausini, ex direttore di Medicina interna della fu azienda ospedaliera Marche Nord, è in pensione dal 25 ottobre scorso. "Sono in quiescienza, come si dice". Ma sembra ancora molto inquieto. "Ora mi dedico alle patologie tromboemboliche e sono direttore scientifico del centro medico Arcadia" Niente riposo, eppure gli ultimi anni sono stati impegnativi. "Impegnativi e molto stressanti, ma la soddisfazione personale è stata aver dato un piccolo contributo". Quando esplodeva il Covid lei era già pronto per la pensione ma decise di restare. Aveva capito la portata di quello che sarebbe successo? "E’ stato un momento drammatico, dal punto di vista sanitario e personale, per tutte quelle persone che si sono ammalate: la gente ha poca memoria, ma io ricordo bene il nostro terrore dei primissimi mesi, quando la pandemia esplodeva ed eravamo in grandissima difficoltà. Avevamo capito che c’erano diagnosi cliniche nuove, questo in un primo momento ci ha spiazzato ma poi è stato di grande stimolo. Tutto il gruppo ha capito quello che c’era da fare e a Marche Nord, che io ho nel cuore, abbiamo fatto cose riconosciuto a livello nazionale: penso all’uso dell’eparina citato...