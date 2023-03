Le ’10 Foci’ di Franco Cingolani Mostra aperta fino al 24 marzo

Grande successo l’altra sera alla Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste,20, per l’inaugurazione della mostra e la presentazione del libro "10 Foci" di Franco Cingolani.

Sempre visitabile fino al 24 marzo. Ennesimo evento organizzato dal mecenate Alessandro Marcucci Pinoli che ha introdotto la serata parlando dell’artista che è nato e vive a Recanati.

Cingolani ha iniziato a fotografare nel 1969, ma soltanto dal 1995 vi si impegnerà seriamente.

Si iscrive alla FIAF, ricoprendone per due mandati l’incarico di delegato provinciale; partecipa anche, con risultati alterni, a diversi suoi concorsi.

In seguito, è presente con i propri lavori in mostre personali, collettive e in esposizioni internazionali.

Sue opere sono conservate presso Musei nazionali, Biblioteche, Fototeche e collezioni private.

Ha pubblicato con la Casa Editrice Lanterna Magica di Palermo "Vedute e Visioni" nel 2010 e "Prelievi Urbani" nel 2013, entrambi con testo critico di Vincenzo Marzocchini.

Nel 2015 è nel volume di Enzo Carli "Quella porta nello sguardo", viaggio breve nella fotografia artistica italiana, Ideas Eizioni.

Nel 2016 Vincenzo Marzocchini, in "Fotografi nelle Marche dal dopoguerra ad oggi", lo riporta in tre capitoli: "Territorio e paesaggio", Ritratti e autoritratti" e "Corpografie".

Nel 2019 presso la Galleria "Artestudio 26" di Milano, riceve il "Premio internazionale delle Arti e della Cultura", XXXI Edizione, per la Fotografia. Nel 2020, con EdizioniTecnoprint Ancona, entrambi con il testo critico di Vincenzo Marzocchini, pubblica "ETNAnche" e "Porto Recanati appunti".

Nel 2021, con Marte Editrice di Martinsicuro (TE), pubblica "10 Foci": testo critico di Serena Marchionni e testo storico letterario di Nando Cecini.

