Le “1000 Curve“ che fanno impazzire i motociclisti

Prenderà il via giovedì 21 da Cagli la corsa motociclistica “1000 Curve“, un percorso che attraverserà le meravigliose colline marchigiane per concludersi a Loreto. "La scelta del percorso – spiegano gli organizzatori – non è casuale: rappresenta un omaggio alla resilienza delle terre marchigiane, toccate duramente dai fenomeni del sisma e dell’alluvione. La “1000 Curve“ vuole celebrare la tenacia e la forza delle comunità locali, e contribuire alla loro rinascita. Il momento di apertura sarà alle 17 di giovedì 21 con una tavola rotonda dal titolo “Il mototurismo come fattore di rilancio dell’entroterra“. Durante questa sessione, rappresentanti della Regione Marche, il vicepresidente della FMI Rocco Lopardo, il sindaco di Cagli e diversi operatori del turismo della provincia di Pesaro ed Urbino discuteranno le immense opportunità che il mototurismo può offrire a un territorio ricco di bellezze".

Ma la 1000 Curve non è solo un evento motociclistico: sta diventando l’appuntamento imperdibile per ogni appassionato di moto. Il suo hashtag #notforall cattura l’essenza della manifestazione: non è per tutti, ma per coloro che sono pronti a intraprendere una sfida, a vivere un’avventura e a sostenere una causa importante. "Questo evento – proseguono gli organizzatori – rappresenta infatti un’opportunità unica per valorizzare e promuovere un territorio che ha tanto da offrire, ma si impegna anche in nobili azioni: per questa edizione sarà partner l’associazione “La Mototerapia“, che svolge attività di ricerca sull’uso della moto nei soggetti autistici, ottenendo notevoli ed evidenti risultati clinici e di inclusione sociale, attraverso i quali riscuote sempre maggiore successo". Venerdì 22 ci sarà l’apertura del check in e i saluti ai partecipanti; sabato 23 alle 8 partiranno finalmente i motori, per spegnersi intorno alle 20 a Loreto.

