Le ali di Icaro contro le relazioni tossiche

Valentina Livi è una cantautrice fanese. E proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo singolo, inedito Icaro. La stessa artista spiega il suo nuovo brano: "spesso ci ritroviamo in relazioni tossiche. Spesso pensiamo di essere le vittime. Spesso però non è così. Quando me ne sono resa conto ho deciso di allontanare tutto ciò che era amore, tutto ciò che potevo sporcare o distruggere".

Un testo con musica originale, che la Livi ha scritto due anni fa come racconta: "Icaro parla di una relazione tossica, dove c’è una parte sana e una malata, in questo caso io non stavo bene con me stessa e spesso ferivo le persone che mi amavano, ho rinunciato a grandi amori, per paura per autosabotaggio, mi rendevo conto che dovevo fare un lavoro su me stessa e per un bel periodo ho deciso di rimanere da sola per salvare le persone che amavo".

Il sound è ispirato a Thirty seconds to Mars, la canzone è stata scritta con Davide Pagnini: "Abbiamo cercato un testo e delle melodie più spinte rispetto al mio cantautorato solito e insieme a Raffaele Montanari, produttore della mia etichetta PMS studio, siamo riusciti a farla esplodere con un arrangiamento fortissimo".

Valentina poi aggiunge: "Per il videoclip ho contattato Laura Murgherli coreografa e insegnante del Center stage, luogo dove abbiamo girato le riprese, i miei demoni e anche angeli sono rappresentanti dalle ballerine Martina Amatori, Eleonora Brugnoni, Irene Cataldo e Martina Marchetti". Il video è stato girato da Francesco Agostini e Davide Rossi di Culto production, la copertina è stata realizzata da Laura Vichi.

Valentina è nata a Fano nel 1995 e ha deciso di fare musica all’età di 18 anni, trasformando la sua passione in un lavoro. Ha partecipato e vinto il Tour Music Fest 2017, categoria Cantanti: in palio la produzione di un singolo con Tony Pujia. Tra i suoi singoli più importanti quello uscito il 28 marzo 2020 dal titolo L’ordine del mondo.

Ha partecipato a vari concorsi, ottenendo sempre buone soddisfazioni, il più grande è stato XFactor nell’anno 2012-2013 dove, all’età di diciassette anni, è arrivata fino agli homevisit capitanati da Mika. Dopo questa esperienza però la Livi ha deciso di lasciare perdere qualsiasi talent televisivo, o concorso, e di iniziare a scrivere , comporre, imparare uno strumento, pensando solo alla musica.

"La mia passione per la musica nasce prima di tutto dalla famiglia, sono infatti circondata da musicisti che mi hanno trasmesso l’amore per le note", spiega la stessa cantante. Valentina Livi ha anche giocato a calcio nella Vis, conquistando la storica promozione in serie C.

Beatrice Terenzi