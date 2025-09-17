Le altre partite di Coppa Italia . Oggi i ritorni degli ottavi di finale

Oggi è in programma il turno di Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. In ECCELLENZA si gioca per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale. Urbino- Urbania (ore 18). All’andata il risultato fu di 1 a 1. Oggi arbitra Francesco Ballaro’ (Pesaro). Fermignanese- K Sport Montecchio Gallo (ore 15,30. Qui all’andata giocata a Montecchio il risultato premiò la K Sport per 4 a 1. Arbitra Gianluca Persichini (Macerata). Le altre gare odierne: Chiesanuova – Montefano (ore 20) andata vinse in trasferta il Chiesanuova per 0-1. Jesina – Osimana (ore 19,30). La prima gara fin’ 0-0. Montegranaro- Fermana (ore 15,30) all’andata vinse il Montegranaro (1-3). Matelica- Fabriano Cerreto (ore 17,30), all’andata il risultato fu di 1 a 1. Sangiustese Vp- Civitanovese (ore 18,30), all’andata ci fu un pareggio 1 a 1. Tolentino- Trodica (ore 18,45) all’andata il Tolentino ebbe la meglio per 1 a 4. Le vincenti accederanno ai quarti di finale in programma mercoledì 1 ottobre (andata) e mercoledì 15 ottobre (ritorno).

In Promozione oggi si gioca per la gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale. Il programma delle provinciali: Alma Fano-Villa San Martino (ore 20), all'andata vinse il Fano per 0-1. Gabicce Gradara- Vismara (20,20) all'andata il risultato premiò il Gabicce per 1-3. San Costanzo Marottese- Nuova Real Metauro (ore 20). Nella gara di andata vinse il San Costanzo per 1-2. Tavullia Valfoglia- Lunano (15,30) all'andata finì 1 a 1. Pergolese- Ostra Calcio (15,30) andata la vittoria arrise all'Ostra per 3 a 1. Le altre: Moie Vallesina – Biagio Nazzaro (ore 15,30) All'andata vinse ila Biagio per 2 a 0. Montemarcianese- Castelfrettese (15,30), all'andata vinse la Castelfrettese per 2 a 1.