Le anime del Romanticismo nell’interpretazione di Linquich

Il celebre musicista Alexander Lonquich al fianco della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana sarà oggi sul palco del teatro “Rossini“. Questa sera, infatti, riprende dopo la sosta festiva il cartellone della 65ª Stagione dell’Ente Concerti di Pesaro. Nella doppia veste di pianista solista e direttore, Lonquich proporrà un concerto dedicato a due grandi autori del Romanticismo, quali Robert Schumann e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Lonquich, artista tra i più originali e significativi del nostro tempo, accompagnerà il pubblico al fianco della FORM lungo un affascinante percorso musicale nei territori del Romanticismo tedesco che, dalle misteriose brume nordiche dell’Ouverture Le Ebridi (La grotta di Fingal) di Mendelssohn, giunge alla solarità della Sinfonia n. 4 in la maggiore Italiana, op. 90 dello stesso autore, celebre ritratto musicale dei paesaggi, delle atmosfere e dei costumi dell’Italia che il musicista tedesco visitò nel 1830.

Al centro del percorso, lo splendido Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Schumann, opera di concezione e proporzioni sinfoniche dove lo strumento solista e l’orchestra, uniti in uno stretto abbraccio musicale che li rende una sola cosa, “raccontano“ l’amore di Schumann per Clara Wieck, donna e musa della sua vita.

Alexander Lonquich, nato in Germania, si è imposto sulla scena musicale internazionale già dal 1977. Ha collaborato con direttori d’orchestra del calibro di Claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Sandor Vègh e molti altri.

È direttore principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e dal 2020 è Direttore Artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.