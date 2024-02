Le anime di Comunione e liberazione tra fede, potere e una profezia

Per la serie "Incontri capitali-libri e parole per Pesaro 2024", si presenta domani, alle 18,30 nella sala del consiglio comunale in piazza del Popolo "La profezia di CL, Comunione e Liberazione tra fede e potere“ (Solferino editore) di Marco Ascione, già giornalista de il Resto del Carlino e ora responsabile delle pagine politiche del Corriere della Sera. L’autore dialoga con Maurizio Lupi (Presidente Noi moderati) e Oriano Giovanelli (direttore Italiadecide), modera la giornalista Silvia Sinibaldi.

Marco Ascione, perché un libro su Comunione e liberazione?

"Perché Comunione e liberazione è tra i protagonisti della scena pubblica. Vuole esserlo. Ma questo non basta a conoscerli. Anzi, prima di studiare, di loro sapevo tutto sommato poco e di riflesso: la vetrina del Meeting, l’eco del fondatore, don Luigi Giussani, le inchieste su qualche politico, una certa ricerca dell’egemonia. Direi che il primo innesco per me è stato il rapporto tra fede e potere. Ma a muovermi è stato anche un qualche stupore".

In che senso e cosa emerge nel complesso dalla "Profezia di Cl"?

"Intanto che Cl è una realtà molto complessa. Una sorta di matrioska che contiene nella propria pancia cercatori di senso, cattolici impegnati, politici, reti di interesse, cooperative che si occupano degli ultimi".

È la politica la prima cosa?

"Diciamo che la presenza nella società, tratto caratteristico di questo movimento, è stata declinata molto anche attraverso un certo esercizio del potere. Azione che di per sé non è negativa, sebbene qualcuno si sia scottato".

La lettera che proprio Carrón nel 2012 scrisse a Repubblica, chiedendo "perdono" dopo le inchieste che avevano coinvolto esponenti della giunta lombarda vicini a Formigoni, fu un punto di svolta?

"Uno dei punti di svolta. A Formigoni, che peraltro potrebbe tornare in campo, è dedicato un intero capitolo, ma è solo una delle tante tessere del puzzle Cl. C’è di più oltre la politica".

Qual è lo scopo del libro?

"Raccontare un segmento preciso della storia della Fraternità di Giussani, tratteggiando una vicenda che merita di essere letta e ripercorsa, perché incrocia impeti, ambizioni, frustrazioni, come sempre, quando un gruppo di uomini si unisce in nome di un ideale, in questo caso della fede. E perché riflette le diverse fasi della storia del nostro Paese. Cl è come tutti i movimenti cattolici alla ricerca del proprio asse ed è ancora in una fase di sofferenza. Ora il grande problema della Fraternità e della sua nuova guida Davide Prosperi è collocarsi saldamente nel solco della Chiesa".

Cosa farebbe oggi don Giussani?

"Non si può dire. È però corretto affermare che nel momento in cui ha scelto Carròn ha indicato una via"

