Le antiche mura di Candelara torneranno a splendere

Pesaro, 1 settembre 2025 – Le mura storiche di Candelara torneranno all’antico splendore grazie a un bando regionale del valore di circa 450mila euro.

“L’Amministrazione prosegue nel percorso di valorizzazione dei bellissimi borghi del territorio, con un’opera che permetterà di restituire al borgo “delle Candele“ la cinta muraria nella sua interezza – spiegano dal comune di Pesaro –. Il progetto, del valore complessivo di 650mila euro, prevede un cofinanziamento comunale di circa 200mila euro e consentirà di intervenire sull’ultimo tratto delle mura, quello di raccordo tra la zona nord-ovest e il torrione, l’unico tratto mancante per completare il restauro delle mura. La cinta muraria del borgo di Candelara, infatti, negli ultimi anni è stata restaurata in più stralci, ma alla stessa mancava l’ultimo tratto, il più degradato a causa di una vecchia frana. Questo intervento segue quelli di Monteciccardo e il bando aggiudicato per il recupero delle mura di Casteldimezzo. L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato riportare all’interezza originaria le mura di Candelara, dall’altro favorire la valorizzazione turistica e culturale dei borghi storici del territorio. Da sottolineare la collaborazione tra Istituzioni e Pro Loco di Candelara, che ha messo a disposizione il progetto esecutivo dell’intervento sulle mura, consentendo al Comune di partecipare al bando e di aggiudicarselo. Una collaborazione preziosa, un esempio virtuoso in cui pubblico e privato dialogano nell’interesse della comunità”.

Oltre al restauro, è prevista anche la realizzazione di una nuova scala di collegamento tra il borgo e l’area sottostante dell’ex foro boario, adibita a parcheggio. L’intervento, che ripristinerà un varco utilizzato fino all’inizio del XIX secolo come passaggio alternativo alla porta principale, garantirà un secondo accesso al borgo antico, migliorandone l’accessibilità e la sicurezza.