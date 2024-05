Le api soffrono ma resistono. Per fortuna

La professoressa Sara Ruschioni, dell’Università Politecnica delle Marche, studia le api da 25 anni e sprigiona un entusiasmo contagioso per la sua materia. "Perché le api sono straordinariamente resilienti - spiega lei - e perché loro sull’ambiente ne sanno tanto, ma tanto più di noi, che pure ne facciamo parte".

Ventimila e passa specie in tutto il pianeta, 1054 censite in Italia ("Ma temiamo che qualcuna sia sparita, purtroppo"), le api sono un indicatore per eccellenza dello stato di salute dell’ambiente e al momento stanno soffrendo parecchio: per l’agricoltura intensiva che sottrae loro gli habitat, per i pesticidi che le avvelenano, per l’inquinamento. Di tutto questo lei e altri studiosi hanno parlato sabato scorso al monastero di Montebello.

Professoressa Ruschioni, che succede se spariscono le api?

"Senza le api scompare del tutto la biodiversità. Ipotizzare la loro scomparsa è però uno scenario che non dobbiamo neanche immaginare, perché se ciò accadesse non lo potremmo neppure raccontare, dato che noi scompariremmo molto prima. Una totale scomparsa delle api implicherebbe la totale scomparsa della natura come la conosciamo".

Salvare le api per salvare noi stessi?

"Esattamente: salvare le api significa salvare l’ecosistema che sostiene anche noi, perché, non dimentichiamocelo, siamo animali come tutti gli altri".

Qual è la peggiore minaccia alla loro sopravvivenza?

"In una parola: l’uomo. Poi vengono i nemici naturali, ovvero varie malattie e altri insetti che le predano, ma l’uomo è senz’altro la minaccia principale, soprattutto perché interviene a rompere degli equilibri che la natura ha messo milioni di anni a costruire. Un esempio può essere la varroa (un acaro parassita): nel suo ambiente d’origine (Giava) si è co-evoluta assieme alle api e non è un problema, ma importata da noi invece lo è, perché le nostre api si sono evolute senza quel parassita".

Le api come spie della buona o cattiva salute dell’ambiente?

"Assolutamente. Nelle mie ricerche le utilizzo come bio-indicatori: le studiamo per farci dire se e quanti inquinanti ci sono e dove sono. Da questo punto di vista, paradossalmente, le zone peggiori, oltre ovviamente a quelle più antropizzate, sono le campagne, per via dell’agricoltura intensiva con uso di chimica".

Le Marche in tutto questo?

"Sono messe meglio di altre zone d’Italia, proprio perché lo spezzettamento e l’orografia non si prestano del tutto alle colture intensive".

a.bia.