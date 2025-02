Le associazioni ambientaliste parte civile per i danni sul Catria

Le associazioni ambientaliste saranno parte civili nella causa per la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche legate ai lavori sul monte Catria che vede come imputati il legale rappresentante della ditta Pretelli, esecutrice dei lavori, e l’ingegner Murro, direttore dei lavori. Questo è il verdetto dell’udienza predibattimentale tenutasi giovedì scorso al Tribunale penale di Urbino davanti al giudice Benedetta Scarcella nell’ambito della battaglia giudiziaria che vede le associazioni attente all’ambiente e alla montagna in prima linea per la tutela del Monte Catria.

Di questo gruppo fanno parte Italia Nostra Marche, Lupus in Fabula, Club Alpino Italiano Marche, Legambiente Marche, LIPU Marche, GRIG Marche che si dichiarate parte civile con il sostegno del professor Fabio Taffetani, dell’architetto Riccardo Picciafuoco, del geologo Andrea Dignani e di numerosi attivisti del territorio.

"L’udienza – spiegano le associazioni – era stata rinviata lo scorso 19 novembre per omessa notifica agli imputati. Nonostante le molteplici eccezioni sollevate dalle difese degli imputati – volte a escludere le associazioni ambientaliste come parti civili, a dichiarare la nullità del capo d’imputazione per incompletezza e a far valere la prescrizione dei reati- il giudice ha accolto integralmente le richieste delle associazioni, ammettendole come parti civili e respingendo tutte le eccezioni difensive".

Le associazioni ambientaliste hanno ottenuto il rinvio a dibattimento dei due imputati, con fissazione dell’udienza per il 2 ottobre prossimo. Nel processo, le associazioni chiedono un risarcimento di trentamila euro per danni patrimoniali e morali, derivanti dalla lesione del loro impegno a tutela dell’ambiente. Inoltre, il prossimo 5 marzo il Tribunale di Urbino deciderà sul reclamo delle associazioni ambientaliste contro l’ordinanza di archiviazione del filone principale dell’indagine, che coinvolge numerosi altri indagati per i danni arrecati all’ambiente e al paesaggio del Monte Catria. "Come associazioni – concludono – confermiamo il nostro impegno per la salvaguardia del Monte Catria, simbolo di biodiversità e patrimonio naturale da preservare, ribadendo che la realizzazione degli impianti sciistici, oltre a essere uno scempio ambientale, è del tutto insensata a fronte dell’assenza cronica di neve e dell’impatto della crisi climatica".

Andrea Angelini