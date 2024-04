Le atlete Megabox convocate in azzurro

Ci sono anche tre atlete della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia tra le prime convocate dal nuovo c.t. azzurro Julio Velasco in vista della preparazione per la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Da lunedì 8 aprile, Alice Degradi, Gaia Giovannini e Camilla Mingardi si uniranno alle altre tredici compagne con cui lavoreranno al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12. Nei prossimi collegiali si aggiungeranno progressivamente altre giocatrici che termineranno gli impegni con le rispettive squadre.

In questo periodo la nazionale femminile lavorerà per preparare al meglio la Volleyball Nations League, appuntamento chiave per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella fase a gironi del torneo internazionale, infatti, verranno assegnati gli ultimi punti utili del ranking mondiale per il pass a cinque cerchi. Le azzurre faranno il loro esordio nella VNL ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio, per poi scendere in campo a Macao (Cina) dal 29 al 2 giugno e infine a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 16 giugno.

Grande la soddisfazione per la società biancoverde. Questo il commento del presidente Ivano Angeli: "Siamo molto felici della convocazione delle nostre ragazze in azzurro".

Nella foto: coach Pistola

b.t.