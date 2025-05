Le avventure di Ulisse a misura di bimbo. Venerdì al Miralfiore letture animate

Le avventure di Ulisse raccontate ai bambini dai 5 anni in su. Quello di venerdì 23 maggio sarà il secondo dei cinque incontri speciali pensati da Le Voci dei Libri per tutte le bambine e i bambini, curiosi di storie avvincenti che animano la letteratura senza tempo. Stefania Di Matteo, all’interno del bar trattoria sociale Utopia, dentro il Parco Miralfiore, introdurrà i partecipanti al mondo meraviglioso dell’omerico Ulisse, mentre le Piccole Voci dei Libri – Dalia Marcheggiani, Ennio Marcheggiani, Leonardo Vergari e Adele Paolini – avranno il compito di leggere, ad alta voce, le più belle pagine scelte da Lucia Ferrati e da Stefania di Matteo per introdurre ai classici le giovanissime menti. Un’esperienza che vede bambini leggere per i propri coetanei. "Anche perché – osserva Lucia Ferrati, fondatrice dell’associazione culturale Le voci dei libri – i libri sono veri amici, con cui si ama stare in compagnia".