Le aziende pesaresi in mano alle donne sono più di 7mila

Non sono più mosche bianche le donne che sono a capo di imprese, sia nel commercio che nell’artigianato così come nell’ambito delle imprese. Non a caso per la prima volta nella storia di Confindustria provinciale, alla guida è stata chiamata una donna, Alessandra Baronciani. Nella nostra provincia le imprese attive “femminili” e cioè quelle iscritte alla Camera di Commercio – imprese dove controllo e proprietà sono prevalentemente in capo a donne – erano 7.321 alla fine del 2022; in lieve discesa, molte operano nel campo dei servizi e del commercio, perché 7.741 alla fine del 2018. Secondo un’indagine Cna sono 32mila le aziende femminili nelle Marche. Le Marche sono la Regione che più di ogni altra perde imprese femminili: in un anno 1.000 aziende. Crescente l’impegno delle donne nei settori a maggior contenuto di conoscenza.