Le bancarelle dalla parte delle donne

Dalla parte delle donne. "Noi, ambulanti del mercato di San Decenzio, martedì 28, manifesteremo contro la violenza di genere. Le donne vanno amate, non uccise – osserva Valerio Tamburini, responsabile del mercato cittadino –. E’ ora di dire basta al femminicidio. La nostra categoria si è organizzata: faremo stampare striscioni e manifesti da appendere in ogni bancarella del mercato. La nostra mobilitazione vuole sensibilizzare più persone possibili dando una voce corale all’indignazione più profonda che muove in tutti noi la recente e recentissima cronaca. Il fenomeno ha superato ogni livello di guardia per una società civile: inviatiamo i cittadini a partecipare".