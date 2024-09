Le bandiere del mondo alla Vitrifrigo Arena. Sono aperti i campionati junior di aerobica

L’allestimento della Vitrifrigo Arena quando arrivano le manifestazioni di ginnastica è sempre elegantissimo. Ieri per la prima volta, dopo aver ospitato per tanti anni la World Cup con le campionesse della ritmica, l’astronave si è accesa con la magia dell’aerobica, disciplina in grande ascesa che rientra nella grande famiglia della Fgi. La cerimonia di apertura dell’Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions, riservata agli atleti junior, è stata spettacolare, con la consueta sfilata delle bandiere di tutte le nazioni accompagnata dall’ingresso di atleti e atlete a salutare il pubblico a ritmo di musica, in un’atmosfera ricca di allegria, sorrisi e applausi. Prima della sfilata, grazie all’iniziativa Magic Pop Up shows, si sono esibiti i gruppi di HHT Crew di Macerata e della Virtus Reggio Emilia. Ma il pezzo forte è stato l’ingresso in pedana della coppia campione del mondo junior 2024 di Ginnastica Acrobatica composta da Edoardo Ferraris e Arianna Sofia Lucà. Quindi l’omaggio delle stelle della ritmica: Milena Baldassarri (ottava classificata a Parigi nel concorso generale) e Sofia Raffaeli (bronzo alle Olimpiadi di Parigi) hanno deliziato i presenti con una performance coinvolgente, facendo percepire l’alleanza fra le varie discipline della stessa casa madre, la ginnastica appunto.

Ieri c’è stato anche un primo assaggio delle gare che continueranno oggi, sempre con le qualificazioni, mentre domani la manifestazione si concluderà con le finali di ogni specialità, rimandando l’appuntamento al prossimo weekend per l’assegnazione delle medaglie mondiali ai senior, che alzeranno il livello proponendo i campioni di una specialità che promette divertimento e spettacolo.

e.f.