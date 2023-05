Le “Belle d’Italia delle Nevi“ alla finale di Castel di Sangro

Nel locale “Miscela04“ di Pesaro si è svolta la presentazione delle 14 finaliste nazionali Marche e Romagna della 43ª edizione del concorso nazionale di bellezza a sfondo sociale “La Bella d’Italia delle nevi 2023“.

L’evento è stato preceduto dalla 6ª tappa di selezione regionale dedicata ai bimbi tra i 3 e 12 anni con la presenza di un gruppo di rifugiati ucraini coordinati da Tatiana Mnkntiok. La presentazione delle finaliste nazionali è stata condotta da Augusto Alessi ed è iniziata con una coreografia creata dalle ragazze stesse capitanate dalla coreografa Manila Violini 2ª classificata nel tour invernale. E’ proseguita poi con il momento clou di ogni selezione regionale ovvero la sfilata dedicata alla lotta al femminicidio per non dimenticare mai questa tragedia. Le ragazze, poi, in abito lungo e fascia vinta nelle varie selezioni regionali sono state protagoniste di una sfilata individuale con intervista. Dulcis in fundo l’intervista è toccata alla vincitrice del tour invernale 2022-’23 Lucrezia Pierucci. A seguire uscita in costume e finale in abito tricolore. Tutte le uscite sono state intervallate da esibizioni canore della giovane Gloria Vampa che ha presentato il suo nuovo singolo “Tranne noi“. Queste le finaliste nazionali Marche e Romagna: Lucrezia Pierucci, 17 anni di Fossombrone “La Bella d’Italia delle Nevi Marche e Romagna 2023“; Beatrice Biondi, 19 anni di Rimini; Blanche Eliora Yobo, 17 anni di Falconara; Asia Cali, 15 anni di Fano; Giulia Mosca, 20 anni di Mondolfo; Sabrina Habibi, 17 anni di Sassocorvaro; Manila Volpini, 16 anni di Agugliano; Maria Grazia Casale, 19 anni di Pesaro; Giada Vitale, 21 anni di Fano; Giorgia Malgarini, 14 anni di Jesi; Nicole Montanari, 20 anni di Matelica; Anna Maria Napolillo,16 anni di Pesaro; Eva Logvin, 16 anni di Pesaro; Beatriz Scortichini, 18 anni di Moie. La finale nazionale si svolge da ieri a domani a Castel di Sangro. Poi il via al tour estivo. Iscrizioni aperte con Pinkeventi.

l. d.